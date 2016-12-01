﻿مانشستر يونايتد وساوثهامبتون يكملان أضلاع المربع الذهبي بهزيمة وستهام وأرسنال

لندن – د ب أ: أكمل مانشستر يونايتد وساوثهامبتون عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الانكليزية. وفاز يونايتد 4/1 على ضيفه وستهام، فيما حقق ساوثهامبتون مفاجأة كبرى بفوزه 2/صفر على مضيفه أرسنال في دور الثمانية.

وبادر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة الثانية، بعدما تابع تمريرة ماكرة بعقب القدم من الأرميني هنريخ مختاريان انفرد على إثرها بالمرمى ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين أدريان حارس مرمى الضيوف. وأدرك أشلي فليتشر التعادل لوستهام في الدقيقة 35، بعدما تابع تسديدة زميله ديميتري باييه التي ارتدت من يد الأسباني ديفيد دي خيا حارس يونايتد، ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك. وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 48، عبر تسديدة متقنة من داخل المنطقة إثر متابعته تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق مختاريان. وواصل مارسيال تألقه ليحرز الهدف الثالث ليونايتد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 62، بعدما تلقى تمريرة مماثلة من الناحية اليمنى، ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك. وختم إبراهيموفيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن هذه المباراة الثانية التي تجرى بين الفريقين هذا الأسبوع، بعدما تعادلا 1/1 بالدوري الممتاز الأحد الماضي.

وعلى ملعب “الإمارات” معقل أرسنال، تقدم ساوثهامبتون بهدف خوردي كلاسي في الدقيقة 13، عبر قذيفة مدوية من داخل منطقة الجزاء، على يسار إيميليانو مارتينيز حارس أرسنال. واستغل ساوثهامبتون حالة الارتباك التي عانى منها أرسنال الذي بدا ضعيفا بعد ان اجرى مدربه 10 تغييرات على تشكيلته، ليضيف رايان بيرتراند الهدف الثاني في الدقيقة 38. وحاول أرسنال تقليص الفارق خلال الشوط الثاني بدون جدوى، ليخفق في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة التي توج بها عامي 1987 و1993.

وثأر ساوثهامبتون من خسارته 1/2 أمام أرسنال في الدوري هذا الموسم. وتأهل ساوثهامبتون لقبل نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ 1987.

وكان ليفربول وهال تأهلا للمربع الذهبي على حساب ليدز ونيوكاسل على الترتيب. وسيلتفي يونايتد ضد هال وليفربول مه ساوثهامبتون في قبل النهائي.