﻿«مانشستر باي ذي سي» و«مونلايت» يتصدران

لوس أنجليس – «القدس العربي» : تصدر الفيلمان المستقلان «مونلايت» و«مانشستر باي ذي سي» جوائز غوثام للأفلام المستقلة وجوائز مجلس النقد الوطني، التي أُعلن عنها مساء أمس في نيويورك. وهذه أول جوائز يعلن عنها في موسم جوائز هذا العام.

في بداية المساء، حصد «مونلايت» من المخرج الأسود باري جانكين، 4 جوائز غوثام: أفضل فيلم، مفضل الجمهور، وأفضل سيناريو، وأفضل طاقم تمثيل، بينما حقق «مانشستر باي ذي سي»، من المخرج كينينث لونيرغان، جائزة أفضل ممثل لبطله كيسي أفليك.

وانقلبت الأمور شيئا ما بعد ساعات عندما أُعلن عن فوز «مانشستر باي ذي سي» بأربع جوائز من مجلس النقد الوطني وهي: أفضل فيلم، وأفضل ممثل لكيسي أفليك، وأفضل سيناريو لمخرجه كينيث لونيرغان، وأفضل ممثل جديد للوكاس هيدج، بينما مُنح «مونلايت» جائزتين وهي: أفضل مخرج لباري جينكينز، وأفضل ممثلة مساعدة لنعومي هاريس.

بدأت مسيرة «مانشستر باي ذي سي» بداية هذا العام في «مهرجان صندانس» للافلام المستقلة، حيث حصل على عرضه الأول وأبهر النقاد بقيمته الفنية وأداءات ممثليه الرائعة. ويدور الفيلم حول شخصية بوّاب (كيسي أفليك) يعيش في مدينة بوسطن، يضطر للرجوع إلى بلده، مانشستر باي ذي سي، عند وفاة أخيه لكي يعتني بابنه المراهق (لوكاس هيدج)، وهناك تنبثق ذكرياته السوداوية، التي تجبره على مواجهة ماضيه المأساوي. الفيلم دراسة للتعامل مع المآسي الحياتية وكيفية التغلب على الحزن من خلال طرح شخصية البوّاب، الذي يختار الهروب من كآبته والابتعاد عن الناس والانطواء على نفسه. وقام بإنتاج الفيلم النجم الهوليوودي، مات ديمان، الذي كان أيضا مسؤولا عن مراقبة لونيرغان، الذي لم يكن الاستوديو يثق به بسبب المشاكل التي أحاطت فيلمه السابق.

أما «مونلايت» فكان مفاجأة مهرجان تورنتو السينمائي هذا العام، إذ رغم أنه فيلم فني مستقل ومتواضع الميزانية إلا أنه إستقطب إهتمام النقاد والمعلقين وأثار إعجابهم، دافعين إياه إلى قمة لائحة تكهنات جوائز أوسكار هذا العام. موضوع الفيلم يشبه شيئا ما فيلم «الصبا»، الذي حاز على جائزة الأوسكار قبل عامين، إذ أنه يحكى قصة نضوج، ولكن هذه المرة الطفل أسود، يترعرع في جو تجارة المخدرات، التي يحاول أن يتفاداها، ويتعرض لتحرشات زملائه في المدرسة، ويعيش في صراع نفسي تجاه ميوله الجنسي للذكور. ما يميزه عن غيره من الأفلام، التي عالجت قضايا الشباب السود هو أنه يركز على نفسية الشخصية ويسبر صراعاتها الداخلية من خلال التبصر والتأمل مما يجعله يبدو كقصيدة شعر سينمائي.

كلا الفيلمين هما منافسان قويان في حلبة جوائز أوسكار هذا العام، وفوزهما بجوائز غوثام ومجلس النقد الوطني سوف يعزز من نفوذهما هذا الموسم أمام أفلام منافسة قوية مثل «لا لا لاند»، وجاكي وهاكسو ريدج ولايان وفينسيز، التي اختفت تماما من لائحة فائزي جوائز مساء الأمس.

لا بد أن نذكر أن أهمية هذه الجوائز تنبع من كونها الأولى في تقويم موسم جوائز هذا العام وليس من قيمتها، إذ أن مصوتيها هم أقلية من المعنيين وهواة السينما وليس لديهم أي نفوذ في هوليوود أو في نقابات صانعي الأفلام أو بين النقاد المحترفين. ولكن الإعلان عن هذه الجوائز دائما يثير انتباه مصوتي الجوائز المهمة، مثل الأوسكار، تجاه فائزيها. كما أنها تشعل الحديث عنها في المجلات المهنية وفي حفلات ومناسبات الترويج، التي تعقد كل مساء هنا في هوليوود هذه الأيام.

بعض الأفلام، التي فازت بجائزة مجلس النقد الوطني أو بجائزة غوثام لأفضل فيلم ذهبت لتقتنص جائزة الأوسكار، على غرار فيلم «الرجل الطائر» عام 2014 و»سبوتلايت» عام 2015 و»زيرو دارك ثيرتي» عام 2012. ولكن أفلام فائزة أخرى، مثل «أكثر الأعوام عنفا»، الذي حصد جائزة مجلس النقد الوطني لأفضل فيلم عام 2014 لم يذكر أبدا في جوائز الأوسكار. لهذا هذه الجوائز ليست مؤشرا موثوقا به لجوائز الأوسكار، ولكنها أداة تضخ الوقود في حملات الترويج للجوائز القيمة اللاحقة.

من فائزي مساء الأمس بجوائز مجلس النقد الوطني كان أيضا جيف بريدجز، الذي خطف جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره كضابط مباحث يلاحق سارقي بنوك في «جهنم أو ماء عالية»، وآمي أدامز، التي حازت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها لخبيرة لغات تُجند للتواصل مع مخلوقات فضائية حطت على الأرض في فيلم «وصول»، وطاقم تمثيل «شخصيات مخفية،» الذي يحكي قصة فتيات سود خبيرات في علم الرياضيات يساهمن في عملية إطلاق أول أمريكي إلى الفضاء عام 1961. كما فاز فيلم المخرج الإيراني أصغر فارهادي «التاجر» بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

ومن مفاجآت جوائز غوثام كان فوز الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير بجائزة أفضل ممثلة عن دور إمرأة تتعلق بمغتصبها في فيلم المخرج الهولندي فول فيرهوفن المثير للجدل «هي»، الذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في شهر مايو/آيار. ويذكر أن منتج الفيلم هو التونسي سعيد بن سعيد.

نتائج هذه الجوائز لن تؤثر على حملات الترويج، التي ما زالت في أوجها هنا في هوليوود. استوديوهات هوليوود ما زالت تعرض أفلامها المنافسة أمام مصوتي النقابات المهنية والأوسكار والـ «غولدن غلوب» وترتب لهم مناسبات وحفلات فاخرة يحضرها نجوم وصانعو الأفلام وتقدم لهم الهدايا وبطاقات تهاني الأعياد المقبلة وغيرها من وسائل الإغراء.

وأعترف شخصيا أنني كمصوّت لجوائز الـ»غولدن غلوب» أن بيتي اختنق بهدايا النجوم والاستوديوهات، التي بدأت تصل كل يوم بكميات هائلة منذ منتصف الشهر الماضي وكأنهم لا يريدونني أن أشاهد الفيلم بل أن أرضى بهديه عنه.