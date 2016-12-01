﻿شرطة نيويورك تبحث عن رجل سرق ذهبا بـ 6ر1 مليون دولار

نيويورك ـ د ب أ: تبحث شرطة نيويورك عن رجل سرق دلوا يحتوي على رقائق من الذهب بقيمة تصل إلى 6ر1 مليون دولار من الجزء الخلفي لشاحنة مدرعة وتوجه بعد ذلك إلى فلوريدا. وبثت محطة «دبليو إن بي سي – تي في» لقطات التقطتها الكاميرات لعملية السرقة التي وقعت في أحد شوارع وسط مانهاتن.

وظهر الرجل وهو يحوم حول الشاحنة قبل أن ينتشل الدلو البالغ وزنه 39 كيلوجراما ويفر مسرعا.

وتعتقد الشرطة أن الرجل اختفى ومعه الذهب في أورلاندو أو ميامي، وطلبت من الشعب المساعدة في تحديد اسم الرجل أو مكان وجوده.