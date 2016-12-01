﻿تكنولوجيا جديدة تقلل السكر في الشوكولاتة

لندن ـ رويترز: قالت شركة نستله أكبر مجموعة في العالم للأغذية المعلبة إنها طورت تكنولوجيا جديدة يمكن من خلالها تقليل السكر في بعض منتجاتها من الحلوى بنسبة تصل إلى 40 في المئة دون أن يؤثر ذلك على المذاق.

وذكرت الشركة التي تنتج شوكولاتة «كيت كات» وبسكويت «أوريو» أن باحثيها توصلوا إلى طريقة تستخدم مكونات طبيعية فقط لتغيير تركيبة حبيبات السكر. وأضافت أنه من خلال تفريغ البلورات تذوب جزيئات السكر أسرع على اللسان وبالتالي يمكن استخدام كمية أقل من السكر في الشوكولاتة.

وقال ستيفان كاتسيكاس مدير وحدة التكنولوجيا في الشركة في بيان «اكتشف علماؤنا طريقة جديدة تماما لاستخدام مكون طبيعي تقليدي.»

يأتي الإعلان في وقت أدى فيه تفشي وباء السمنة عالميا إلى تزايد الضغوط على شركات الأغذية المصنعة لتجعل منتجاتها أكثر التزاما بالمعايير الصحية. وتعمل نستله ونظراؤها على تقليل السكر والدهون والملح مع تزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الطازجة والصحية.