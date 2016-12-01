﻿35 مليون إنسان قتلهم الإيدز منذ اكتشافه‎ في 1981‎

نيويورك ـ الأناضول: قالت الأمم المتحدة الخميس إن فيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، تسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم، منذ اكتشافه. ويعود تاريخ اكتشاف أول حالة مصابة بالإيدز إلى يونيو/حزيران العام 1981، في الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز: « يجب أن نتذكر 35 مليون شخص ماتوا بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز حول العالم منذ اكتشاف المرض».

وأضاف التقرير الصادر، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، أنه حتى يونيو/حزيران 2016، تمكن 18.2 مليون شخص من الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات حول العالم، بينهم 910 آلاف طفل.

وأشار إلى أن هذا العدد هو ضعف عدد الأشخاص قبل 5 سنوات، وفي حال استمرار هذه الجهود وتعزيزها، سيتمكن العالم من تحقيق الهدف الرامي إلى علاج 30 مليون شخص من المرض بحلول عام 2020، والقضاء على عليه بحلول 2030.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك «ميشيل سيديبي» إن الفتيات يواجهن تهديداً ثلاثياً، هن يتعرضن لخطر الإصابة بالفيروس، ومعدلات إجرائهن فحوص فيروس نقص المناعة البشرية متدنية جدًا، كما أن مستوى الالتزام بعلاجهن ضعيف».

وحسب التقرير، يتسبب مرض السل في نحو ثلث الوفيات المرتبطة بالإيدز في عام 2015، في حين أن النساء المصابات بفيروس الإيدز أكثر عرضة بـ5 مرات للإصابة بسرطان عنق الرحم.

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة لمزيد من تضافر الجهود لدعم علاج مرض السل، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وسرطان عنق الرحم، وبرامج التهاب الكبد الوبائي من أجل الحد من الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة بين الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة.

ويهاجم فيروس «الإيدز» جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطـــــل عمله، ويتســـبب في إصابته بالضعف والوهن ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض، لفقــــدانه حماية جــهاز مناعة جسمه له.

وإذا لم تتم مكافحة الفيروس، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات، التي تسمى «الأمراض الانتهازية» لأنها انتهزت فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه فهاجمته.