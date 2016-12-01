﻿سيارات فارهة بغرفة نوم وحمام… لتلبية رغبات الأثرياء

بورصة ـ الأناضول:لإضفاء لمسات جديدة تجعلها تتميز عن سائر الشركات المنافسة حول العالم، نجحت شركة تركية في مدينة إسطنبول، في تنفيذ تصاميم جديدة للمكونات الداخلية لسيارات مختلفة بعيدة تماما عن التقليدية.

ونالت الشركة على مدار 20 عاما من الأعمال المميزة، شهرة كبيرة في مجال تنفيذ تصاميم مبتكرة للمكونات الداخلية للسيارات، غير موجودة في الأسواق.

ومؤخرا، لفتت الشركة أنظار العديد من أثرياء العالم، بتصميماتها سيارة تحتوي على مرحاض ومكان للاستحمام وثلاجة وخزانة وتلفاز وشبكة انترنت لاسلكية، إلى جانب مكونات أخرى عديدة.

وقالت نالان توروك، مديرة مبيعات الشركة «منذ 20 عاما ومهندسونا ينفذون كثيرا من التصاميم في هذا المجال، أبرزها تصاميم المتاجر، والصاغة المتنقلة، وسيارات الأسعاف».

وأضافت «تتنوع وتتطور تصاميمنا حسب رغبات الزبائن ، ما ينعكس بالتأكيد على أسعار التصميم».

وعن تصاميم السيارات الفارهة VIP التي كشفت الشركة عنها مؤخرا، أوضحت توروك أن مراسلات جرت بين الشركة وعدد من الأثرياء وشركات السياحة الكبرى في دول عدة من أجل إنجاز أعمال جديدة.

وتابعت، قائلة: «صممنا نظاما داخليا مُدعما بمقاعد كهربائية متحركة، وتلفزيون كبير LCD، وشبكة انترنت لاسلكية، ونظام اتصال بالقمر الصناعي، وأنظمة ضوئية وصوتية متنوعة» .

وأضافت، «حسب رغبات الزبائن، نلحق مكونات إضافية متنوعة مثل خزانة وموائد متحركة وثلاجة وماكينة قهوة وشاي، إلى جانب مرحاض، وكابينة استحمام لو تتطلب الأمر».

وعن بعض المميزات الأخرى، قالت توروك، «صممنا نظام تغيير الأضاءة داخل السيارة حسب نوعية الموسيقى العاملة، فضلا عن القدرة على التحكم في جميع هذه المميزات وغيرها عبر كمبيوتر لوحي صغير».

ولفتت إلى أن شركتها صممت حتى اليوم مئات التصاميم لسيارات متنوعة، وقالت «في العام الواحد ننجز 50 تصميما، إلى جانب 30 تصميما آخر عالي المستوى». وعن أبرز الدول التي تتعامل مع الشركة، أشارت الى أن بلجيكا وفرنسا وألمانيا في أوروبا، أمَا السعودية وعمان والأردن فتحتل قائمة الدول العربية التي تتعاون معها الشركة. وعن تكلفة التصاميم، أوضحت توروك أن الأسعار تختلف حسب رغبات الزبائن، وأضافت قائلة، «كمعدل متوسط تتراوح الأسعار بين 20 و 120 ألف يورو». (اليور = 1.1 دولار أمريكي) وعن أكثر تصاميم الشركة غرابة، سردت توروك قائلة، «جاءنا طلب من ثري من المملكة العربية السعودية يرغب في إلحاق مرحاض وكابينة للاستحمام بسيارته». وتابعت، «بعد عمل شاق، وإجراء تعديلات في السيارة بسبب صغر حجمها، سلَمنا له سيارته تماما كما كان يحلم». وأردفت «لكن تكلفتها فاقت 300 ألف ليرة تركية (قرابة 88 ألف دولار أمريكي)».