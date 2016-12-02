يوروبول: تنظيم الدولة يخطط لهجمات إرهابية جديدة في أوروبا

لاهاي- د ب أ- حذرت وكالة تنفيذ القانون الأوروبية (يوروبول) في تقرير نشر في لاهاي الجمعة من أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” المتطرف يخطط لشن هجمات جديدة في أوروبا في المستقبل القريب.

وجاء في التقرير الصادر عن مركز يوروبول لمكافحة الإرهاب إن هزائم التنظيم في العراق وسوريا وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا قد عززا من خطورة شن هجمات في أوروبا الغربية.

وأضاف التقرير أن التقديرات المستمدة من أجهزة الاستخبارات توحي بأنه ربما يكون هناك عشرات من مقاتلي داعش المحتملين في أوروبا.

ويعتقد أن التنظيم طور أساليب جديدة للهجمات في الغرب ويعتقد الخبراء أن تكون فرنسا الهدف الأكثر احتمالا كما أن بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا في خطر كذلك.

ويمكن أن يتم شن الهجمات عن طريق جماعات متشابكة أو من جانب مهاجمين منفردين باستخدام متفجرات أو أسلحة آلية أو سكاكين أو مناشير أو سيارات.

ويعتقد خبراء في مجال الإرهاب أن هناك أيضا احتمالية كبيرة لاستخدام السيارات المفخخة.