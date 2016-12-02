كوريا الشمالية تجري تدريبا يشمل شن هجمات وهمية على الجنوب

سيول- (أ ف ب): قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون تدريبا واسعا للمدفعية يقضي بشن هجمات وهمية على سيول وأهداف اخرى، بينما تكشف اليابان وكوريا الجنوبية الجمعة عقوبات احادية جديدة ردا على البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية انه تم نشر عدد من بطاريات المدفعية الثقيلة من أجل هذا التدريب الذي يقضي بشن هجمات على خمس جزر حدودية وعلى “الهيئات القيادية الرجعية” في سيول ومدن جنوبية اخرى.

وقالت الوكالة ان التدريب جرى الخميس بعد ساعات على تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا جديدا يعاقب بيونغ يانغ على اثر تجربتها النووية الخامسة التي جرت في ايلول/ سبتمبر الماضي.

والنص الذي اعدته الولايات المتحدة بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاثة اشهر مع بكين، يضع سقفا لصادرات الفحم الكورية الشمالية المصدر الرئيسي للوارادات الخارجية لكوريا الشمالية.

وقال كيم جونغ-اون خلال التدريب “اذا اندلعت حرب، فان مثل هذه الضربات القاتلة ستوجه الى القوات الكورية الجنوبية، وارادتها في شن هجوم مضاد ستكسر من البداية وسنقضي عليها بالكامل”.

وكشفت كوريا الجنوبية الجمعة عقوباتها الخاصة على بيونغ يانغ باضافتها اسماء عشرات الاشخاص والمنظمات التي يشتبه بمشاركتها في البرنامج النووي الكوري الشمالي على لائحتها السوداء.

ونظرا لعدم وجود علاقات تجارية بين الكوريتين تبقى هذه الاجراءات رمزية إلى حد كبير. وقال ناطق باسم حكومة سيول إن اللائحة السوداء باتت تضم حزب العمال الكوري الحاكم والوحيد في كوريا الشمالية واثنين من اقرب مساعدي كيم وهما شو ريونغ-هاي وهوانغ بيونغ-سو، مما سيثير غضب الشمال.

كما ادرجت المجموعة الصينية “داندونغ هونغتشيانغ انداستريال ديفلوبمنت” على اللائحة الكورية الجنوبية بعد خطوة مماثلة قامت بها واشنطن في ايلول/ سبتمبر.