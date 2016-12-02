أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تصوت على مقترح بمساءلة رئيسة البلاد

سول- (د ب أ): ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية الجمعة أن ثلاثة أحزاب معارضة في البلاد ستصوت في التاسع من كانون أول/ ديسمبر الجاري على اقتراح بمساءلة الرئيسة باك كون هيه.

واتفقت الأحزاب الثلاثة على الاقتراح وعلى إقناع أعضاء الحزب الذي تنتمي إليه باك وهو حزب ساينوري، بالمشاركة في التصويت، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت “يونهاب” أن التصويت سيجري حتى إذا أعلنت باك خطة تحدد فيها الاستقالة بشكل مبكر.

ويلزم أن تكون هناك أغلبية بمقدار الثلثين ليكون التصويت على مساءلة الرئيسة ناجحا، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى 28 عضوا على الأقل من حزب ساينوري الحاكم إلى جانب اصوات المعارضة جميعها والنواب المستقلين.

وفي الوقت نفسه، ترغب باك في عقد محادثات مطلع الأسبوع المقبل مع ساينوري في إطار محاولاتها الرامية إلى عرقلة محادثات المساءلة، بحسب “يونهاب”.

وقالت باك يوم الاثنين إنها مستعدة للاستقالة لكنها ستدع البرلمان يقرر مصيرها السياسي.