العاهل المغربي يصل نيجيريا في أول زياة له منذ توليه الحكم

الرباط- الأناضول- وصل العاهل المغربي محمد السادس، ليلة الخميس/الجمعة، مدينة أبوجا، في زيارة رسمية لنيجيريا في أول زياة له منذ توليه الحكم منذ 18 سنة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وتعد زيارة نيجيريا، المحطة الثالثة في جولته الأفريقية التي زار خلالها أثيوبيا ومدغشقر وستكون كينيا محطته الأخيرة، حسب برنامج الزيارة المعلن.

وكان في استقبال العاهل المفربي نائب رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية “يمي أوسينباجو”.

ورافقه في الجولة مستشارون ووزاء، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وبحسب البيان، تعتبر الزيارة، الأولى من نوعها لنيجيريا، تعبيرا عن إرادة المملكة المغربية على أعلى مستوى، المتعلقة بتنويع شراكاتها بالقارة الإفريقية، وتوسيع نموذج التعاون جنوب-جنوب الذي طورته مع شركائها التقليديين.

وبدأ العاهل المغربي جولته من إثيوبيا، في 17 نوفمبر الماضي.