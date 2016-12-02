الآلاف من المسلمين في اندونيسيا يتظاهرون ضد حاكم جاكرتا

جاكرتا- (أ ف ب): توافد عشرات الآلاف من المسلمين الجمعة إلى جاكرتا، للمطالبة بتوقيف محافظ العاصمة الاندونيسية بتهمة الكفر، وذلك في إطار تظاهرة دعت إليها منظمات إسلامية متشددة.

وتجمع الحشد في حديقة النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة حيث انتشر 22 ألف شرطي وجندي، في وقت يتوقع أن يشارك 150 ألف شخص في هذه التظاهرة.

وأثار حاكم جاكرتا باسوكي تاهاجا بورناما الملقب “اهوك” موجة احتجاجات في هذا البلد المسلم.

والحاكم المسيحي الذي يتحدر من اصول صينية معروف بصراحته. وقد صرح في ايلول/ سبتمبر ان تفسير علماء الدين لآية في القرآن تفرض على المسلم انتخاب مسؤول مسلم هو تفسير خاطئ.

وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر نزل عشرات الآلاف من الاسلاميين المتشددين إلى الشوارع في جاكرتا للمطالبة بمحاكمة الحاكم بتهمة الكفر.

وفي اليوم التالي المح الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو إلى أن التجمع تحول إلى اداة في اطار الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن “مسؤولين سياسيين” يقفون وراء هذه التظاهرة.

ويتمتع آهوك الذي تولى منصبه في نهاية 2014 خلفا لويدودو بشعبية كبيرة. وهو يلقى تقديرا بفضل فاعليته في ادارة العاصمة التي تضم عشرة ملايين نسمة وتشهد ازدحاما شديدا. وقد تأخرت فيها الاصلاحات بسبب البيروقراطية والفساد.

لكن حماسته وصراحته غير المعتادين بالنسبة إلى سياسي في اندونيسيا تسببتا له بمشاكل. وقد حاولت جماعات اسلامية متشددة منع تعيينه عام 2014.