ترامب يعلن أنه سيعين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع
Dec 02, 2016
سينسيناتي- أ ف ب- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس أنه سيعين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس على رأس وزارة الدفاع.
وقال ترامب خلال تجمع في سينسيناتي بأوهايو إنه سيسمي ماتيس وزيرا للدفاع، مضيفا “لكننا لن نعلن ذلك قبل الإثنين، لذلك لا تقولوا لأحد”.
وتابع متحدثا عن ماتيس “إنه ممتاز، إنه ممتاز″، مشيرا إلى “أنه الأفضل. هم (الجنرالات الآخرون) يقولون إنه الأقرب إلى الجنرال جورج باتون” في إشارة إلى القائد العسكري الذي برز خلال الحرب العالمية الثانية.
وبهذه التسمية، يصبح ماتيس الجنرال الثاني الذي سيقود وزارة الدفاع بعد الجنرال جورج مارشال عام 1950.
وسيحتاج ماتيس تفويضا خاصا من الكونغرس من أجل تسلم مهمته.
إنه يختارأركان إدارته بدقة خبير…لا تقولوا إنه رجل أعمال لا يعرف في السياسية والتدبير…ولنا في التاريخ أمثال تقال ولا تقاس.فهذا سيدنا يوسف الصدّيق ( نبغ ) بتدبيرالتجارة والزرع ؛ فنال ملك مصرفكان العزيزالفرد طوال التاريخ.بالعكس رجل الأعمال أجدرمن غيره للسلطان.كان
ياما كان في قديم الزمان ؛ كان ملك من ملوك الجان اسمه ميزان ؛ غاب عن علمه ما يدورفي الرجال والنسوان ؛ فأشارعليه حكيم حريص على السلطان وقال له يامولاي : أتريد معرفة أسرارالرجال والنسوان ؟ إنه هناك بيت الأسرار: الدكان ؛ ففيه البيع والشراء والميزان ؛ وما دام هناك بيع وشراء ؛ هناك حركة وحياة وكلام فضّاح للقيل والقال.والعهدة على الراوي ؛ قيل إنه سمي الميزان ميزاناً على اسم ذلك السلطان في ذلك الزمان.
جمعة مباركة وسبت مبارك وأحد كذلك.