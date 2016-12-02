ترامب يعلن أنه سيعين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع

سينسيناتي- أ ف ب- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس أنه سيعين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس على رأس وزارة الدفاع.

وقال ترامب خلال تجمع في سينسيناتي بأوهايو إنه سيسمي ماتيس وزيرا للدفاع، مضيفا “لكننا لن نعلن ذلك قبل الإثنين، لذلك لا تقولوا لأحد”.

وتابع متحدثا عن ماتيس “إنه ممتاز، إنه ممتاز″، مشيرا إلى “أنه الأفضل. هم (الجنرالات الآخرون) يقولون إنه الأقرب إلى الجنرال جورج باتون” في إشارة إلى القائد العسكري الذي برز خلال الحرب العالمية الثانية.

وبهذه التسمية، يصبح ماتيس الجنرال الثاني الذي سيقود وزارة الدفاع بعد الجنرال جورج مارشال عام 1950.

وسيحتاج ماتيس تفويضا خاصا من الكونغرس من أجل تسلم مهمته.