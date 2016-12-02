قائد بحري إيراني: مناورات “الولاية” ستقام في غضون الأشهر القادمة

تبريز- د ب ا: اعلن قائد المنطقة البحرية الثانية ‘الولاية’ للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال رضا عباسي بان مناورات ‘الولاية’ ستقام في غضون الاشهر القليلة القادمة.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) الجمعة عن الادميرال عباسي قوله في مؤتمر صحفي عقده في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب إيران الخميس، ان مناورات ‘الولاية’ ستقام حتي نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/ مارس 2017) بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من القيادة العسكرية العليا، مشيرا الي اقامة مختلف المناورات السطحية وتحت السطحية والقوات الخاصة البحرية علي مدي العام.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقيم كل عام مناورات مع مختلف الدول مثل عمان وباكستان وايطاليا والهند وروسيا. واضاف انه” رغم مزاعم الامريكيين بان ايران لا يمكنها اقامة مناورات في الخليج الفارسي، تقوم القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإقامة مناوراتها في الخليج الفارسي بإيعاز مباشر من قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي (دام ظله)”.

واشار الادميرال عباسي، إلى ايفاد 44 مجموعة بحرية قتالية إلى المياه الحرة لغاية الان، وقال،” انه خلال هذه الفترة عبرت مجموعاتنا البحرية من قناة السويس مرتين مما اثار دهشة الكثير من دول العالم خاصة الدول الغربية”.

ونوه الأدميرال عباسي الى أن القوة البحرية الإيرانية قادرة علي انجاز اعمال صيانة وتصليح اساسية للغواصات البحرية من فئة ‘طارق’.

واشار إلى قدرات القوة البحرية الإيرانية ومن ضمنها المدمرة ‘جماران’ التي تعتبر وطنية الصنع تماما.