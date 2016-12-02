شركة إيرانية تملك اسهما في شركة المانية تبني غواصات لإسرائيل

تل ابيب- د ب ا- كشف صحيفة “يديعوت احرونوت” في عنوانها الرئيسي الجمعة النقاب عن ان شركة استثمارات تابعة للنظام الإيراني تملك حوالي أربعة ونصف بالمئة من أسهم شركة “تيسِنكْروب” الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية الاسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع اصحاب الاسهم الايرانيين على تفاصيل احد المشاريع الأكثر سرية للجيش الاسرائيلي.

وعلقت وزارة الدفاع الاسرائيلية على هذا النبا بالقول انها لا تعلم بوجود تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية. يذكر أن اسرائيل تعتزم ان تشتري من ألمانيا ثلاث غواصات إضافية أكثر تطورا من طراز “دولفين”، اضافة إلى الغواصات الست التي اشترتها من برلين وتسلمت خمس منها بالفعل وسوف تتسلم الغواصة السادسة في عام 2018.