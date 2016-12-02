الخارجية الإيرانية: إقرار تمديد الحظر الأمريكي من جانب واحد يتعارض مع الاتفاق النووي

طهران- د ب ا- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي علي إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد الحظر من جانب واحد علي إيران، قائلاً إن تمديد الحظر على إيران وكما أعلن كبار المسؤولين في إيران يتعارض مع الاتفاق النووي ومع التزام الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى.

وفي تصريح له الجمعة قال قاسمي: وفقاً للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن التطورات السياسية داخل أمريكا والعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية أو اهمالها لها، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وأشار قاسمي إلى أن الرئيس الأمريكي وافق علي استخدام السلطات المتاحة لديه من أجل منع كل الخطوات القانونية والتنفيذية التي تتعارض مع الاتفاق النووي.

ولفت إلى أن إيران أثبتت التزامها بالاتفاقيات الدولية لكنها أيضاً وضعت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار وأنها مستعدة للدفاع بقوة وبحكمة عن حقوق الشعب الإيراني في جميع الظروف. وتابع قاسمي أن وزارة الخارجية تراقب بشكل دقيق تحركات الحكومة الأمريكية في هذا المجال وإنها تقدم بشكل مستمر تقارير للجنة مراقبة مسار تنفيذ الاتفاق النووي لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مدد الخميس ولمدة 10 أعوام التشريع الخاص بعقوبات إيران.