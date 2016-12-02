مقاتلات تركية تدمر خمسة أهداف لتنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- د ب أ- استهدفت مقاتلات تركية الجمعة خمسة أهداف لتنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش) شمالي سوريا في إطار عملية “درع الفرات”، طبقا لما ذكرته وكالة “الاناضول” التركية للأنباء.

وذكر بيان لهيئة الأركان التركية الجمعة أن مقاتلاتها استهدفت ثلاث أبنية وسيارتين محملتين بالسلاح، تابعتين للتنظيم في منطقتي بزاعة وسلفانية.

وأكد البيان مواصلة الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تقديم مساعداتهما للمدنيين.

ولفتت هيئة الأركان أنها تتخذ في عملياتها أشد التدابير الاحترازية من أجل سلامة المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي في 24 آب/ أغسطس الماضي، عملية عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سورية)، تحت اسم “درع الفرات”.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي “جرابلس″ و”اعزاز″ السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة التنظيم المتطرف، حسب وكالة الانباء التركية.