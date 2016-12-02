السفير التركي لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده بعد عشرة أيام

أنقرة- الأناضول- قالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن كمال أوكم، الذي تم تعيينه سفيرا لتركيا في تل أبيب، سيقدم في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة ستكمل عملية تبادل السفارة بين البلدين، والتي بدأت بعد تطبيع العلاقات بينهما.

وكان ايتان نائيه، الذي عينته إسرائيل سفيرا لها لدى أنقرة، وصل أمس الخميس إلى العاصمة التركية، وأعرب في تصريحات صحفية في المطار لدى وصوله، عن امتنانه لتولي المنصب، قائلا إنه ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي سيبدأ فيه رسميا مهام منصبه.

ويبدأ السفير التركي كمال أوكم، مهامه رسميا، بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أعلنت أول أمس الأربعاء، أن نائيه سيقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع القادم، دون تحديد يوم محدد.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر الجاري، على تعيين نائيه سفيرا لها في تركيا.

كما قرر الرئيس التركي، تعيين كمال أوكم، سفيرا جديدا لدى إسرائيل.

وقررت تركيا وإسرائيل أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تطبيع العلاقات بينهما بعد أن نفذت تل أبيب الشروط التركية.

وإنهارت العلاقات بين البلدين إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة “مافي مرمرة” التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتله تسعة نشطاء أتراك في المياه الدولية، واستشهد ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.