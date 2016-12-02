روسيا تكشف عن إعداد أجهزة أجنبية لهجمات إلكترونية ضد منظومتها المالية

موسكو- د ب ا- كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي النقاب عن ان جهات أمنية أجنبية تعد لشن هجمات الكترونية واسعة النطاق، اعتبارا من 5 كانون اول/ ديسمبر الجاري، لتدمير النظام المالي في روسيا.

وقال الجهاز في بيان نشر على موقعه الجمعة انه هدف الهجمات الالكترونية هو تدمير انشطة عدد من البنوك الروسية الضخمة، بحسب وكالة ايتار تاس.

وتوجد الخوادم ومراكز القيادة لشن هذه الهجمات الالكترونية في هولندا وتملكها شركة بليزنج فاست الاوكرانية.

وأضاف البيان أن من المتوقع ان يرافق الهجمات الالكترونية رسائل قصيرة “اس ام اس″ ومنشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي أو مدونات عن أزمة في المنظومة الائتمانية والمالية الروسية وحالات افلاس وسحب رخص من عشرات مصارف روسيا الاتحادية.

وتابع البيان ان الحملة موجهة ضد العشرات من المدن الروسية.

واستطرد البيان أن جهاز الأمن الاتحادي يتخذ التدابير الضرورية لتحييد التهديدات للامن الاقتصادي والمعلوماتي الروسي وتوثيق الحملة المقبلة.