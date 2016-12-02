متورط جديد بقضية سعد لمجرد يظهر وتسجيل صوتي يكشف الحقيقة

لندن ـ تحدث الكثير من جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد عن وجود شكوك حول تورط شاب جزائري الأصل يدعى ماريز ساحنون له علاقة بالإيقاع بلمجرد في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وبالبحث عن الحساب الشخصي لـ”ماريز″ على مواقع التواصل الإجتماعي تبين وجود صورة له في ملهى “ماتينيون” الليلي يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي تواجد فيه سعد لمجرد مع الفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمته باغتصابها في فندق ماريوت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، بعد انتهاء سهرتهما في الملهى الليلي.

وتشير صورة ماريز في ملهى “ماتينيون” إلى وجود علاقة وطيدة بينه وبين ناديج لاكروا نجمة تلفزيون الواقع الفرنسية وصديقة لورا بريول.

وكان هناك تسجيل صوتي لناديج لاكروا قد ظهر مؤخراً، تؤكد فيه أنها شاهدت لمجرد وقت الحادث مع لورا بريول في ملهى “ماتينيون” الليلي.

وأشارت ناديج أن لمجرد كان يرافق لورا في الملهى وهما في قمة الرومانسية، وخرجا ليلة الحادث وهما مشتبكا الأيدي وفي قمة الرومانسية، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن يكون لمجرد قد أغتصب تلك الفتاة، لأنه شخص جيد.