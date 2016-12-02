إلهام شاهين تشكو: مابقاش فيه حد بيتقدملي للجواز

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها وصلت لمرحلة لم تعد تفكر فيها في حياتها الشخصية، حيث تهتم بعملها فقط وتريد أن تترك تاريخ سينمائي كبير.

إلهام قالت خلال لقائها بالإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم”: “هو أنا لسة هدور على حياتي الشخصية ما خلاص، وبعدين مابقاش فيه حد بيتقدملي للجواز″، فرد عليها عمرو: “هي الرجالة حصلها إيه”، لترد إلهام “مش عارفة جرالها ايه يا عمرو”.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان فيلم “يوم للستات”، والذي حقق نجاح عندما تم عرضه من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وحصلت الفنانة ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة، والفيلم للمخرجة كاملة أبو ذكري، وشاركت به الفنانة نيللي كريم.

وعن زيجات إلهام شاهين البداية كانت مع رجل الأعمال عادل حسني الذي تزوجته رغم فارق السن وقد صرحت وقتها بأن سبب الإرتباط هو حبها لرجل السياحة الذي دخل مجال الإنتاج الفني ربما من أجلها والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات توجت بعدها بالزواج الذي لم يستمر أيضا.

الفنانة المصرية ارتبطت بعد انفصالها برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة وظل الزواج بشكل سري إلى أن فضحته واقعة القبض على شخص يحمل ماء النار أراد تشويهها وتبين أن قدورة هو من وراءه وذلك بعد انفصالهما وقد فجرت هذه الواقعة الكثير من الأسرار عن الفنانة التي خرجت وقتها لتدافع عن أسباب بقاء هذا الزواج بشكل سري لمدة عامين مؤكدة أنه كان حرصا على حياة قدورة الخاصة.

إلهام شاهين ارتبطت بعلاقة أيضا مع الفنان المعتزل وجدي العربي والذي خطبها لكن تم فسخ الخطبة وقد صرحت وقتها بأن والدها هو من وقف في طريق إتمام الزواج.