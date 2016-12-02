هؤلاء الأشخاص الأكثر عُرضة للسكتة القلبية

لندن ـ السكتة القلبية تحدث عادةً للأشخاص المصابين بالأمراض القلبية لكنها تحدث نتيجة ترسب كتل من الدهون على جدران الشرايين الموصلة الى القلب والمتسببة في انسداد الشرايين والتي تجعل القلب يتوقف عن ضخ الدم المحمل بالاوكسيجين الى عضلة القلب وعند حدوث هذا فان الشخص يصاب بالسكتة القلبية وقد تسبب في موت بعض الخلايا في عضلة القلب مما يكون ندبات في مكانها والتي تؤدي بدورها الى حدوث تلف في نظام القلب الكهربائي مما يتسبب ايضاً بالسكتة القلبية.

السكتة القلبية هي توقف مفاجىء وغير متوقع للقلب عن الخفقان وفي هذه الحالة يتوقف تدفق الدم الى الدماغ والاعضاء الحيوية الاخرى وعادة ما تؤدي السكتة القلبية الى الموت المفاجىء.

تختلف السكتة القلبية المفاجئة عن النوبة القلبية فهذه الاخرى تحدث توقف تدفق الدم الى جزء من عضلة القلب وفيها لا يتوقف القلب عن الخفقان فجأة غير أن السكتة القلبية المفاجئة قد تحدث بعد التعافي من النوبة القلبية أو أثنائها.

أكثر الاشخاص عرضة للسكتة القلبية المفاجئة هم اللذين يعانون من أمراض القلب غير ان السكتة القلبية المفاجئة يمكن ان تحدث لدى الاشخاص الذين يظهرون بصحة جيدة ولا يعانون من امراض القلب المعروفة أو عوامل السكتة القلبية المفاجئة الخطرة الاخرى.

وغالباً ما يموت معظم الاشخاص الذين يتعرضون للسكتة القلبية المفاجئة في غضون دقائق ما لم يتم التدخل السريع باستخدام جهاز ازالة الرجفان وهو جهاز يقوم بارسال صدمة كهربائية الى القلب في محاولة لاعادة ايقاعه الى وضعه الطبيعي.

ولفت محدثنا إلى سلطات النظام عثرت في منزل الجاني على بندقيتي صيد وكلاشنكوف وشنتيانة وصاعق كهربائي، وثمة تخوف كما يقول من أن يعود القاتل لينتقم من باقي عائلته في ظل الفلتان الأمني الذي تعيشه أحياء مدينة حمص.