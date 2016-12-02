هذا ما يحدث عند تناول كوب القهوة بعد إضافة بضع قطرات من الليمون إليه

لندن ـ يحتوي الكافيين على خصائص قابضة للأوعية الدموية وبعض الفوائد العلاجية، فعند إضافة بضع قطرات من الليمون إلى القهوة السوداء تخفف من الصداع بشكل سريع.

وبحسب تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” فإنه لا يجب محاولة هذا العلاج إذا كنت تعاني من قرحة المعدة، لأنها تزيد من تفاقم أعراض القرحة عند الشخص المصاب ويجب استشارة الطبيب المختص قبل محاولة شرب بضع قطرات من الليمون إلى كوب من القهوة .

وتساعد القهوة على تدفق الصفراء التي ينتجها الكبد، وبالتالي تمنع تكون الحصوات ومحفز لأجهزة الجسم، كما أنها أيضا تكون مدرة للبول وتمنع الإمساك، وتكون أكثر فائدة عند شربها في الصباح، لأن الليمون له تأثير مفيد على الكبد والمرارة وفي الواقع فإن مزيج من الليمون والقهوة يمكن أن يكون علاج منزلي للصداع النصفي.