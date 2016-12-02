أوزيل يرد على مطالبات عودته لريال مدريد ويتحدث عن زيدان

لندن ـ أكد النجم الألماني مسعود أوزيل، أنه سعيد بتجربته الحالية مع نادي أرسنال الإنجليزي، مبديا تقديره الكبير لجمهور الجانرز الذي يبادله الحب والاهتمام.

وقال أوزيل، في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة، إنه دائم الاتصال مع زميله السابق في نادي ريال مدريد راموس، ويتبادلان الرسائل والزيارات بشكل دائم.

التغيير في أرسنال

وأوضح أوزيل إنه لم يتغير في أرسنال، بل على العكس واصل نفس الأداء في الملعب، مشيرًا إلى أنه قضى أجمل الأوقات في النادي الملكي ويحتفظ بذكريات كثيرة ما زالت في وجدانه.

ونوه أنه لعب بجوار نجوم كبار، ولديه أصدقاء هناك، إلى جانب عدد كبير من مشجعي الفريق الذين يرسلون الكثير من الرسائل يطالبونه من خلالها بالعودة، ويرد عليهم بابتسامة.

وقال أوزيل “مشجعون رائعون للغاية، دعموني كثيرا منذ أول يوم وصلت فيه إلى مدريد، وأقول لهم إنني حاليا ألعب لفريق آخر، تمنوا لي حظا سعيدا وأنا أشكركم على ذلك”.

احتمال العودة لمدريد

وعن احتمال عودته لريال مدريد، رد أوزيل “أنا سعيد جدا باللعب في فريق كبير مثل أرسنال، لديه جماهير مذهلة وتشجعني كثيرا، ألعب بشكل جيد للغاية هنا في لندن، لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف ماذا سيحدث، سننتظر ونرى”.

زيدان قدوتي

تحدث أوزيل عن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بقوله “المدرب الفرنسي قدوتي ومثلي الأعلى منذ الطفولة، تمنيت أن أكون مثله داخل الملعب، عندما التقيت به في المرة الأولى في مدريد، كنت مضطربا جدا، لكنه أعطاني الثقة”.

وتابع “مدرب عظيم، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا في أول موسم له كمدرب، ولا يوجد ما هو أكبر من ذلك، أنا سعيد بما حققه، فهو شخص عظيم ويؤمن دوما بقدراته كمدرب وأتمنى له التوفيق.

قلبي مع ريال مدريد

وحول توقعاته للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غدا السبت، قال أوزيل “الجميع يريد متابعة هذه المباراة لأنها تضم أكبر فريقين في العالم، أتمنى الأفضل للفريقين، لكنني منطقيا، سأكون مع رفاقي السابقين وأتمنى الفوز لريال مدريد”.

وأوضح “عندما أشاهد مباريات ريال مدريد، فإني أتمنى له الفوز وبشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، أنا سعيد جيدا من أجلهم، لكنني أحزن عندما يخسرون”.

وبسؤاله إن كان يشعر بالندم بعد مغادرته مدريد، رد “لا أشعر بالندم، أنا سعيد بهذه المغامرة في إنجلترا، حيث ساهمت في تطوري كلاعب، الأهم من ذلك أنني ما زلت سعيدا بلعب كرة القدم، أحاول التعلم كل يوم ولدي الكثير لأقدمه للفريق”.

الجوائز تمنح للهدافين فقط

وفي إجابته برأيه حول الجوائز التي تقدم للاعبين، قال أوزيل “الجوائز تقدم للأشخاص الذين يسجلون الأهداف، ولكني ألعب للفرق، وأعتقد أن نقاط قوتي تكمن في التمريرات الحاسمة”.

وتابع “بالطبع أنا أحب تسجيل الأهداف، ولكن لا يمكن تغيير طبيعتي في الملعب، وهنا أود أن يعطي القائمون على هذه الجوائز أهمية للدور الذي يقوم به بقية اللاعبين في الملعب ولا يركزون فقط على من يسجلون الأهداف”.

هذا ما ينقص أرسنال

وعن الذي يحتاجه أرسنال للفوز بالألقاب، أوضح أوزيل “هم دومًا في المنافسة لنهايتها، لكن ما ينقصهم القليل من الحظ، مثلا في دوري أبطال أوروبا حقق الفريق الكثير من التعادلات، وقد يكون الفريق بحاجة للمزيد من الثقة عند التنافس مع الفرق الكبيرة، خاصة في الجولات الحاسمة”.

وقال “لدينا الفريق الذي يستعد للقتال من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكننا بحاجة للمزيد من الحظ، ولكن لم لا، نمتلك لاعبين كبار قادرين على الفوز بالبطولة.