مقتل عشرين مسلحا وإصابة تسعة خلال مواجهات أمنية في مختلف أنحاء أفغانستان

كابول- د ب أ- ذكرت وزارة الدفاع الافغانية الجمعة أن 20 مسلحا قتلوا وأصيب تسعة آخرون واعتقل اثنان خلال مواجهات في أجزاء من أفغانستان في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة “باجوك” الافغانية للأنباء.

وجاء في بيان من الوزارة أن ضحايا سقطوا في صفوف قوات الأمن في أقاليم ننجارهار وباكتيا وغزني وقندهار وأوروزجان وزابول ودايكوندي وبادغيس وهيرات وفرح وفارياب وقندوز وهلمند.

وأضاف البيان أنه تم العثور على 50 لغما أرضيا وكيس من نترات الامونيوم وبعض أدوات صنع الالغام خلال المواجهات.

ومن جانبها، ذكرت حركة طالبان أن 30 من أفراد قوات الأمن قتلوا وجرحوا خلال اشتباكات مع مقاتلي الجماعة في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.