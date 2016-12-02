الدنمرك تقرر سحب مقاتلات إف-16 من العمليات في سوريا والعراق

كوبنهاغن- رويترز- قالت القناة الثانية بالتلفزيون الدنمركي الجمعة إن الدنمرك ستسحب مقاتلاتها السبع طراز إف-16 من العمليات العسكرية في سوريا والعراق.

وتأتي الخطوة بعد أن خلص تحقيق عسكري أمريكي هذا الأسبوع إلى أن طائرات حربية دنمركية شاركت في ضربة عسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في 17 سبتمبر أيلول ارتكبت خلالها “أخطاء بشرية غير مقصودة” أسفرت عن مقتل مسلحين موالين للحكومة السورية بدلا من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشارك الدنمرك في العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن وزيري الخارجية أندرس سامويلسن والدفاع كلاوس هيورت فريدريكسن اتخذا قرار سحب المقاتلات.