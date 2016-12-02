الجعفري: انخفاض اجتذاب المقاتلين الأجانب بعد معركة الموصل

العراق- الأناضول- قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن نسبة اجتذاب المقاتلين الأجانب بصفوف تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق انخفضت، بسبب المعارك التي تخوضها قوات بلاده ضد معاقل التنظيم في مدينة الموصل (شمال).

وقال الجعفري في تصريحات أوردها موقع وزارة الخارجية، الجمعة، الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، إن “70% من الأراضي العراقية تم تحريرها من عصابات داعش”.

وأضاف أن “نسبة اجتذاب المقاتلين الأجانب بصفوف داعش انخفضت إلى 60 بناءً على قاعدة بيانات تتوافر للمقاتلين الأجانب بالتعاون مع الإنتربول، والدول المعنية بمكافحة الإرهاب”.

ولفت الوزير العراقي الى انه “لم يكن لدينا معرفة كاملة سابقاً بالإيرادات المالية لداعش، أمَّا الآن فقد أصبحت لدينا صورة واضحة لمقدار الدعم، والموارد الماليَّة التي تقدِّمها بعض الدول خصوصا المتعاطفة مع داعش”.

وتخوض القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي منذ 17 من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي معارك متواصلة ضد مسلحي تنظيم الدولة “داعش” في الموصل.

من جهته، قال اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الجمعة، إن انخفاض اجتذاب الاجانب بصفوف داعش الى العراق مرتبط بالنتائج التي تحققت موخرا لصالح القوات العراقية على حساب التنظيم في شمال وغرب البلاد.

وأضاف وتوت لـ”الأناضول”، إن “تنظيم داعش تعرض لضربات كبيرة افقدته الكثير من امكانياته سواء المالية أوالعسكرية، والتقدم الذي حققته القوات العراقية في شمال وغرب البلاد على حساب التنظيم، دفع الكثير من مؤيدي التنظيم الى العزوف عن القدوم الى العراق باعتبار ان المعركة ستحسم سريعا”.

وكشف قائد حملة الموصل العسكرية، الفريق الركن عبد الامير يار الله، الخميس، أن تنظيم الدولة “داعش” هاجم القوات المشاركة في عملية استعادة مدينة الموصل (شمال)، بـ632 سيارة مفخخة، خلال الـ 45 يوما الماضية من المعارك.