الداخلية المغربية تفكك خلية إرهابية على صلة بتنظيم الدولة

الرباط- الأناضول- قالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، الجمعة، إنها فككت، الخميس، خلية إرهابية، تتكون من ثمانية متطرفين على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، ينشطون بمدينتي فاس وطنجة (شمال).

وقال البيان إنه “في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمي داعش، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لـ(المخابرات) من تفكيك خلية إرهابية، أمس، تتكون من 8 متطرفين مناصرين لهذا التنظيم، ينشطون بفاس وطنجة”.

ولفت البيان، إلى أنه “من بين عناصر هذه الخلية؛ معتقلان سابقان في قضايا الإرهاب، نشطا في إطار الشبكة الإرهابية التي قادها في 2003، ‏مواطن فرنسي، والتي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة”.

وأسفرت العملية، بحسب البيان، “عن حجز بندقية صيد غير مرخصة، وكمية من الذخيرة، وأسلحة بيضاء، وكذا مخطوطات تحث على الجهاد، وأخرى تحتوي على تركيبات كيميائية مشبوهة”.

‏وأشار البيان إلى أن “التحريات الأولية تؤكد أن أفراد هذه الخلية تربطهم علاقات وطيدة بعناصر ميدانية في صفوف داعش، بسوريا والعراق، في إطار تنسيق عمليات تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للتنظيم المتشدد، مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم بهذه البؤرة”.

‏وقال البيان: “كشفت دراسة مختلف الخلايا الإرهابية المرتبطة بالساحة السورية العراقية، أن استقطاب وإرسال العناصر المتطرفة إلى هذه المنطقة المتوترة يندرج في إطار الاستفادة من مختلف الدورات العسكرية بمعاقل داعش، قبل العودة إلى المغرب، بهدف تنفيذ أجندته الإرهابية”.

واعتبر البيان أنه ‏”سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة”.