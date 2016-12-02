أردوغان يدعو الأتراك لتحويل ما لديهم من عملات أجنبية إلى ليرة أو ذهب

أنقرة- رويترز- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطني بلاده اليوم الجمعة إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة وقال إنه “لا خيار” آخر غير تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو وهي تصريحات ساعدت على انخفاض العملة المحلية.

وقال أردوغان في كلمة بمناسبة افتتاح ما وُصف بأنه أكبر مجمع لعرض السيارات في أوروبا “يجب على من يحتفظون بالعملات الأجنبية تحت وسادتهم أن يحولونها إلى الليرة تركية أو إلى ذهب.. أقول إنه لا خيار آخر غير خفض أسعار الفائدة ولا أقول أكثر من ذلك. سنفتح الطريق أمام المستثمرين بأسعار فائدة منخفضة”.

وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 3.5180 ليرة للدولار بعد تصريحات أردوغان.