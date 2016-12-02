رئيس المجلس الإسلامي السوري: المجتمع الدولي متآمر على المسلمين

إسطنبول- الأناضول- قال أسامة الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري، الجمعة، إن “المجتمع الدولي متآمر على المسلمين، ونحن نفضنا أيدينا منه”.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي للمجلس الإسلامي السوري، تم عقده الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، للحديث عن الأوضاع الأخيرة في مدينة حلب، شمالي سوريا.

وأضاف الرفاعي: “المجتمع الدولي متآمر على المسلمين، ونحن نفضنا أيدينا منه (أي لم يعد لنا أمل فيه)، لأنه هو الذي يدمّر بلادنا ويقتل أطفالنا، ونحن لا نطلب منه شيئاً إلا أن يكفينا خيره وشره”.

ودعا رئيس المجلس المسلمين إلى “أن ينصروا إخوانهم في سوريا واليمن والعراق”.

واستدرك بالقول “يجب على الشعوب الإسلامية اليوم، أن تتيقظ لما يحدث، وأن يتضرع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلبوا منه النصرة لإخوانهم في حلب”.

كما دعا المسلمين إلى تشكيل “تجمعات كبيرة أمام السفارات الروسية والإيرانية في العالم كله، لاستنكار ما تفعله الدولتين الداعمتين لنظام الأسد في حلب”.

وأشار إلى أن “النظام المجرم (نظام الأسد) والميليشيات المجرمة(الموالية له)، لا يقصرون في منع المساعدات من الوصول للمحاصرين”.

وطالب الرفاعي الفصائل في حلب للتوحد مشيراً إلى أنه “لن ننتصر إلا بالوحدة”.

ورحب رئيس المجلس بما ورد من أنباء مؤخراً حول توحد فصائل المعارضة في أحياء حلب الشرقية المحاصرة تحت اسم “جيش حلب” وبارك بالخطوة.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتعرض حلب، لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة المئات من المدنيين، وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات الموالية له للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة، بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.

وانقسمت حلب في 2012، إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام، وتشهد منذ ذلك التاريخ معارك مستمرة بين الطرفين، يتخللها قصف وهجمات عسكرية من قبل النظام تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.

ودخلت الأزمة السورية منعطفا خطيرا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2015.