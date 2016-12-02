البنيان الليبية تعلق تقدمها في سرت بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا عائلات

سرت- الاناضول- أعلنت قوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، تعلّيق تقدمها العسكري، بشكل مؤقت، في آخر معاقل “داعش” الإرهابي، بسرت (شمال وسط)، وذلك عقب تفجيرين انتحاريين استهدفا عائلات عالقة أثناء خروجها من المدينة.

وقال المتحدث باسم “البنيان المرصوص”، محمد الغصري للأناضول إن “تعليق عمليات التقدم في منطقة الجيزة البحرية، بسرت سيكون بشكل مؤقت، للحفاظ على أرواح المدنيين والعائلات التي خرجت اليوم بشكل كبير جداً”.

وأضاف الغصري أنه “أثناء خروج العائلات عبر الممرات الآمنة في المنطقة، فجرت امرأتان نفسيهما، ما أسفر عن مقتل 4 نساء، وإصابة آخرين في صفوف العائلات”.

المتحدث العسكري أشار إلى أن قواتهم ألقت القبض على أحد قادة “داعش” ويُلقب بـ”مليطان”، فيما “استسلم 4 عناصر آخرين صباح اليوم”.

من جهته، ذكر المركز الإعلامي للقوات نفسها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه “مع بداية معارك اليوم تقدمت القوات ونجحت في تأمين خروج عدد من النساء والأطفال ممن كان يتخذهم داعش، دروعا بشرية”.

ولفت المركز إلى أن “قادة ميدانيين يؤكدون قرب عملية الحسم النهائي للمعارك بسرت”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ مايو/ أيار 2016، أطلقت حكومة التوافق الليبية عملية عسكرية أسمتها “البنيان المرصوص” لاستعادة سرت التي يتمركز فيها مسلحو “داعش” منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ سنوات.

ومع حلول سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت القوات الليبية من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، بينما انسحب مسلحو التنظيم إلى مساحة محدودة للغاية، في منطقة الجيزة البحرية.