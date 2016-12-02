زين كرزون تثير الجدل حول حديثها عن زواج القاصرات

عمان ـ عادت زين كرزون، شقيقة النجمة الأردنية ديانا كرزون بقوّة في فيديو مُصوّر ومثير للجدل من منزلها، ونشرته على السناب شات.

طالبت زين من متابعيها عبر السناب شات أن يُشاهدوا معها حلقة من برنامج “أحمر بالخط العريض”، حيث تناول المذيع مالك مكتبي موضوع زواج القاصرات، وعلّقت بدورها على الموضوع طالبةً من الأهالي وبناتهم مشاهدة الحلقة بدقّة.

وسألت كرزون والدتها عن السن الذي تزوّجت فيه، فردّت بالقول 13 عاماً، ما شكّل صدمة بالنسبة إليها حيث علّقت بالقول “والله حرام… طفلة”، وتابعت بالتعليق غاضبةً على ضيوف الحلقة لا سيّما الثنائي المكوّن من شاب عمره 22 عاماً تزوّج من فتاة عمرها 12 عاماً.

وتساءلت زين كرزون عن الفائدة التي تعود بالرجال وتحديداً الوالد والزوج في هذا الموضوع، واصفةً إياه بالجهل وعدم المعرفة في عصرنا هذا.