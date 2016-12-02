تعرض كريمة مختار لأزمة صحية شديدة ونقلها إلى المستشفى

القاهرة ـ نقلت الفنانة المصرية كريمة مختار إلى مستشفى المعادي العسكري بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

الفان المصري إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين قال إن كريمة مختار تعاني من أمراض الشيخوخة وأنها انتقلت لمستشفى المعادي العسكري للاطمئنان على صحتها، وأن حالتها ليست خطيرة.

وقد دعت الفنانة المصرية بشرى على حسابها الخاص للفنانة كريمة مختار بالشفاء وكتبت: “الف سلامة يا ماما كريمة… تقومي بالف سلامة ان شاء الله يا صديقتي ويا حبيبتي ويا ام المصريين كلهم يا ماما نونة يا غالية”.

كريمة مختار من مواليد عام 1934 حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية، وتزوجت من المخرج معتز الدمرداش، ومن أعمالها: “الحفيد، ثمن الحرية”، وغيرها.