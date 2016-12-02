منع دخول المحجبات لحفل عمرو دياب يثير ازمة

القاهرة ـ مع بدء حجز تذاكر حفل الذي سيُقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الفنان عمرو دياب لمناسبة “عيد الميلاد” اثارت الشركة المنظمة ازمة بسبب الحجاب.

واكدت الشركة في ردها على المتصلين للحجز على منع المحجبات من حضور الحفل، إضافةً لمنع دخول القاصرين تحت 18 سنة نظراً لوجود خمور في الحفل، الأمر الذي أدى لانتقادات طالت دياب خاصةً وأنها المرة الأولى التي يحدث فيها منع المحجبات من حضور حفله.

واستاء الجمهور في تعليقاتهم على إعلان الشركة عبر صفحة “الهضبة” على “فيسبوك” قيام الشركة المنظمة بالتأكيد على أن قرار منع الحجاب مقصود به منع ارتداء أي شيء على الرأس للرجال والسيدات.

ويواجه الجمهور مشكلة أيضا في عدد الحجزوات، وذلك لأن المنظمين يشترطون أن يكون العدد الأقل للحجز الواحد هو 6 مقاعد.