يمني في الأردن تعرف على كندية في مقهى ودعاها للإحتفال بعيد ميلاده في الفندق ثم اغتصبها

عمان ـ أدين شابٌ يمنيّ الجنسية في الأردنّ بجناية اغتصاب فتاة تحمل الجنسية الكندية من اصل عربي، وحكمت عليه محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة 20 سنة.

وكان المتهم قد تعرف على المجني عليها العشرينية في احد المقاهي في عمان، وخلال حديثه معها قام بدعوتها الى الفندق الذي يقيم به بحجة اقامة حفل بمناسبة عيد ميلاده، وصدقته ورافقته الى الفندق لتتفاجأ بانه لا يوجد اية حفل او مدعوين حيث جرى اغتصابها وجرت الملاحقة.