إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات على حدود غزة

غزة ـ الأناضول ـ أصيب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بجراح خلال مواجهات بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، في تصريح للأناضول إن “شابا وصل إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، بعد تعرضه لإصابة بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لحي الشجاعية شرقي القطاع″.

وأضاف القدرة أن “الشاب المصاب وصفت جروحه بالمتوسطة “.

ويستخدم الجيش، قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي، لقمع المتظاهرين الذين يردون برشق الحجارة، والزجاجات الحارقة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/تشرين أول 2015، مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى.