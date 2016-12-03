﻿إعفاء ثاني وزير سعودي من منصبه خلال 5 أسابيع

الرياض ـ الأناضول: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، أمراً بإعفاء مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين علي الغفيص بدلا منه.

جاء هذا ضمن سلسلة أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي وشملت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.

ونص الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه «يُعفى الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه».

وجاء في الأمر نفسه أنه «يُعين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية».

يأتي إعفاء الحقباني بعد أقل من عامين من توليه المنصب في 29 أبريل/ نيسان 2015.

ويُعد هذا ثاني وزير سعودي يتم إعفاؤه من منصبه خلال 5 أسابيع.

وكان الملك سلمان قد أعفى في 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف (67 عاما) وزير المالية من منصبه، وعين بدلا منه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان.