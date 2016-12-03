﻿«فتح» تنتخب اليوم لجنتها المركزية و«الثوري»

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من علي الصالح: واصل أعضاء مؤتمر «فتح» السابع، خلال الجلسة الصباحية، أمس، مناقشة تقارير اللجان، بينما خصصت الجلسة المسائية للترشح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وارتفع عدد المرشحين لعضوية المركزية، وفق مصادر، إلى أكثر من60 مرشحا، وهناك من يقول إلى 80، للتنافس على 18 مقعدا. وتوقعت المصادر أن ينخفض هذا العدد إلى40 عند فتح باب الانسحابات، مع نهاية الجلسة في الساعة العاشرة حسب التوقيت المحلي.

ومن حق العضو انتخاب 18عضوا أو أقل، وإذا زاد العدد عن ذلك، فإن ورقته تعتبر لاغية.

ولدى بعض أعضاء المركزية الحاليين، حظ جيد للفوز، وفق المصادر: محمد المدني، مسؤول التواصل مع المجتمع اليهودي الذي يحظى بتأييد الرئيس عباس، ومحمود العالول مفوض التعبئة والتنظيم، وجبريل الرجوب نائب أمين سر الحركة، وناصر القدوة رئيس لجنة مؤسسة ياسر عرفات، وحسين الشيخ مسؤول الشؤون المدنية، ومحمد أشتية مسؤول الشؤون الاقتصادية، وتوفيق الطيراوي مسؤول المنظمات الشعبية، ونبيل أبو ردينة مفوض الإعلام (بالتعيين)، ومروان البرغوثي الأسير في سجون الاحتلال، والطيب عبد الرحيم وصائب عريقات وعزام الأحمد.

ومن المشكوك بأمر فوزهم، صخر بسيسو (يتوقع أن يعود إلى اللجنة عبر التعيين)، وعباس زكي وآمال حمد وجمال محيسن ونبيل شعث مفوض العلاقات الدولية، وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. ومن المؤكد خروجهم من اللجنة، أبو ماهر غنيم نائب رئيس الحركة، وزكريا الأغا وسلطان أبو العينين. وفيما غيب الموت عثمان أبو غربية عن اللجنة، غيب الفصل محمد دحلان.

ومن المرشحين الجدد، نبيل عمرو، وأحمد قريع (أبو علاء) اللذان فشلا في المؤتمر السادس، وحكمت زيد، وصلاح شديد، عن المتقاعدين العسكريين، وجمال الشوبكي السفير الفلسطيني في مصر، وأمين مقبول، أمين عام المجلس الثوري، وسمير الرفاعي الذي يعيش في سوريا (عن الخارج)، ودلال سلامة، عضو سابق في المجلس التشريعي، وآمنة جبرين التي قادت حرب المخيمات بعد استشهاد علي أبو طوق في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان، وجهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي، وفهمي الزعارير نائب رئيس المجلس الثوري، وأحمد حلس، وأحمد نصر، وعبد الرحمن حمد، وصبري صيدم وزير التعليم، وروحي فتوح والحاج اسماعيل جبر وجهاد الوزير، نجل خليل الوزير.

وسيكون الصراع على عضوية المجلس الثوري، الذي زاد عدد المرشحين لعضويته عن 450 أي أكثر من ثلث أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1332، يتنافسون على 80 مقعدا، ويتوقع أن ينخفض هذا العدد.