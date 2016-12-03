﻿مقتل «مهرج حلب» بقصف للنظام بعد أن رسم البسمة على وجوه أطفال المدينة

لندن ـ القدس العربي»: لن يأتي أنس الباشا، على الموعد كعادته، للقاء أطفال حلب، لأن القصف «الجنوني» الذي تشنه قوات النظام السوري لم يقتل فقط مئات الآلاف من السوريين في عموم سوريا، ولكن قتل «راسم البسمة» حتى على وجوه أطفال المدينة وقتل «مهرج حلب».

الشاب أنس لقي حتفه الثلاثاء الماضي في غارة جوية نفذتها القوات الروسية والسورية، تاركاً خلفه زوجته التي اقترن بها منذ شهرين. أنس، هذا الشاب المتطوع البالغ من العمر 24 عاماً، رفض مغادرة حلب. اختار أن يبقى وحيداً في مدينة منكوبة رغم أن أهله اضطروا مرغمين لترك منزلهم إلى وجهة أخرى. غادروا منزلهم قبل أن يضرب الجيش السوري طوقاً على الأحياء المحيطة بمنزل العائلة.

محمود الباشا، الذي عرف نفسه على أنه أخو أنس، كتب على صفحته على «فيسبوك»: «عاش ليسعد الأطفال ويضحكهم في إحدى أحلك المناطق وأكثرها خطرا»، مضيفا أن «أنس رفض مغادرة حلب وقرر البقاء لمواصلة عمله كمتطوع لمساعدة المدنيين وتقديم هدايا للأطفال في الشوارع عساها تعيد لهم بعض الأمل».

تطوع أنس في جمعية «فسحة أمل» مع مجموعة من الشبان والشابات في مهمة محددة تقضي بتوفير الدعم النفسي، المعنوي والمادي لـ 12 مدرسة ولأكثر من 365 ولداً. وحاول المتطوعون، منهم أنس الباشا، أن يزيل جزئياً في لقاءاته العفوية مع الأولاد بعض الخوف عن وجوههم، أو أن يحاول تبديد خشيتهم من أي قصف مفاجئ يبدد أحلامهم.

عبرت جمعية «أولاد سوريا» في بيان صدر عنها عن «أسفها الشديد لمقتل هذا الشاب الذي بات مصدر فرح لأولاد حلب الذين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر».

وأصبح الجزء الشرقي من حلب، الذي تحاصره القوات السورية، هدفًا لعمليات قصف مدعومة من روسيا. وخلال الأيام الأخيرة تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على عدة مناطق في شرق حلب، كانت تخضع لسيطرة المعارضة، ما تسبب في موجة نزوح لآلاف السوريين إلى أجزاء أخرى من المدينة.

ويعيش في المدينة تحت الحصار 250 ألف شخص، من بينهم مئة ألف طفل، مع انعدام المواد الغذائية وعدم وجود مستشفيات قادرة على توفير خدماتها.

مسؤولة أنس الباشا، سمر حجازي قالت لوكالة «أسوشييتد برس»، إنها ستذكره كصديق كان يحب العمل مع الأطفال. «كان يمثل أمام الأطفال أدوارا هزلية ليكسر الحواجز بينهم».

وأضافت سمر «كلنا منهكون في الميدان، لكن علينا أن نجد دوما مصدرا نستمد منه القوة لتقديم الدعم المعنوي ومواصلة عملنا».