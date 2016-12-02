﻿أربع ندوات رئيسية في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في خريبكة المغربية

الرباط – «القدس العربي»: برمجت الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في خريبكة، والمزمع تنظيمها من 19 إلى 22 الشهر الجاري، ضمن فقراتها المتنوعة أربع ندوات رئيسية، بمشاركة باحثين وأكاديميين لهم قيمتهم الفكرية والفنية، سواء على مستوى السينما بشقيها الروائي والوثائقي، أو قضايا أخرى لها بعدها الفكري القريب من السينما ومن انشغالات فكرية تهم الوطن ككل.

وتتمحور الندوة الأولى حول»المدينة في السينما» بمشاركة، الدكتور عبد العزيز عديدي وهو باحث ومدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير في الرباط، والباحث الجغرافي الدكتور عبد اللطيف فضل الله، والدكتور نصراوي الشرقي من كلية خريبكة المتعددة التخصصات، فضلا عن الدكتورة حنان السعيدي الباحثة في كلية الآداب في مراكش، والسينارسيت الجزائري جمال المحمدي.

أما الندوة الثانية فسيكون موضوعها»الفنون في السينما» بمشاركة الدكتور حميد اتباتو الباحث في كلية ورزازات، والدكتور بوحوحو أيوب من كلية الآداب في مراكش، والدكتور عبد الفتاح شهيد من كلية خريبكة، ثم الباحث العربي قنديل المتخصص في النقد الثقافي، والإعلامي الطاهر الطويل والسينارسيت خالد الخضري والباحث في الموسيقى عبد السلام الخلوفي.

والثالثة تتمحور حول موضوع «المشرق العربي والغرب…بعيون مغربية»، ويشارك فيها السوسيولوجي الدكتور عثمان أشقرا، والمخرج والانتروبولوجي الدكتور رومان سيمنيل من فرنسا، والدكتور فريد بوجيدة الباحث سوسيولوجي، والكاتب والإعلامي حسن نرايس، ثم الدكتور عمو عسو الباحث في اللغة والأدب.

فيما الرابعة التي تتمحور حول «السرد في الفيلم الوثائقي»، فسيشارك فيها الدكتوران عبد الرزاق الزاهر والدكتور محمد طاروس الباحثين في السمعي البصري، والدكتور بنعيسى بوحمالة الناقد والباحث في الجماليات.

يذكر أن الدورة التي يشارك فيها 14 فيلما ضمن المسابقة الرسمية، وأربعة بمسابقة أفلام الهواة، وفيلم واحد ضمن البانوراما، فضلا عن تكريمات وازنة وأنشطة خصبة، تدعم بشكل رئيسي من ولاية ومجلس جهة بني ملال خريبكة والمجمع الشريف للفوسفاط، وبدعم من المركز السينمائي المغربي، وبتعاون مع عمالة إقليم خريبكة والجماعة الحضرية، ومركز التدريب والتطوير للجزيرة في الدوحة، والذي يقدم منحة تكوينية لفائدة الفائز في مسابقة الهواة.