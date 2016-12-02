﻿غسان مسعود بطلاً للفيلم الفلسطيني «الكتابة على الثلج»

دمشق – «القدس العربي»: يشارك الفنان غسان مسعود في بطولة الفيلم الفلسطيني «الكتابة على الثلج» مع المخرج رشيد مشهراوي والفنان المصري عمرو واكد وعدد من الفنانين العرب.

يحكي الفيلم عن النضال الفلسطيني، ويتطرّق للعقليّة المتطرفة والتكفير واتّهام الآخر بالخيانة، ويعكس الانقسامات الأيديولوجية الفكرية، والدينية، والجغرافية فى فلسطين، في إطار عرضه لقصة تعرّض مخيم فلسطيني لقصف إسرائيلي.

من جهة أخرى، أكّد مسعود أنّه يرفض أن يتم تلقيبه بـ «الفنان العالمي» وقال «من المعيب أن ألقب بذلك، حتى وإن لعبت بطولة أكثر من فيلم في هوليوود، فهذا اللقب يتضمن نوعاً من الاستفزاز والتعالي على زملائي في الوسط الفني العربي… لذا أُفضّل لقب فنان فقط».