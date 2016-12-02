﻿قصص قصيرة جدا

رصـــاص مـحـظـور

منعوا استعمال لفـــــــافة التـــــــبغ فــــــي القـــــنص…لأن

الحيوان المستهدف في راحة بيولوجية الآن

مــــحـــرقـــــة

كانا وجها لوجه، كل واحد منهما سلاحه

في (فمه) في النهاية لغة العصر تحسم

النزال لصاحبها.. إنها مواجهة غير متكافئة

بين اثنين، أحدهم يدخن (سيكارا) والثاني

لفافة (تبغ) رخيصة

ركـن المتغـيبين

الكلب الذي يبحث عن كلبته هو نفسه الذي مشى

ورائي طول المسافة الفاصلة بين بيتي ودكان الجزار

وداعــــا مــــدام مـــيــــكا

ستون يوما بدون (ميكا)..(الميكا) منتوج

مضر بالبيئة .. وزارة الثقافة تعيد نشر (القفة)

في طبعة ثانية وبعدد سكان البلد.. حفل التوقيع

بـ (المارشي نوار)

(القفة) : مجموعة قصصية للقاص المغربي

المصطفى كليتي

الانـفـجـار العـظـيـم

منذ أن أطلقتْ بالونها الوردي في الفضاء

وهي تتردد على الشرفة نفسها تنتظر سقوط

أشلائه.. بنيتي لا تحزني فما دامت الأمور على

حالها ولم يظهر كون جديد فبالونك لم ينفجر بعد

٭ قاص مغربي