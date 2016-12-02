﻿رابطة الكتاب السوريين: صادق العظم في حالة صحية حرجة

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت رابطة الكتاب السوريين بيانا استنكرت فيه أنباء عن وفاة المفكر السوري صادق جلال العظم وشرحت فيه وضعه الصحي، كما طالبت فيه أصدقاء الكاتب والرابطة بالتنسيق معها فيما يخص أي أفكار أو مشاريع تتعلق بالمفكر السوري، وقالت الرابطة في بيانها إنه «في حالة صحية عصيبة على إثر عملية جراحية خضع لها في مقر إقامته وعمله الحالي في ألمانيا».

وأكدت الرابطة على أن إدارة أعمالها جارية بالطريقة المعتادة عبر مكتبها التنفيذي، كما أشارت إلى الدور النهضوي للعظم في إطار الفكر العربي وعلاقته العضوية بالثورة السورية ضد نظام بشار الأسد وطلبت من أصحاب الأفكار التي تريد تكريم المفكر التنسيق معها باعتبارها «بيته الفكري والأدبي».

جدير بالذكر أن موجة من البحوث والمقالات وعدد من مشاريع الكتب قد انطلقت منذ قرابة عام تقرأ أعمال العظم وتبحث في ظاهرته الفكرية والسياسية.

ها هنا بيان الرابطة للاطلاع:

بيان للإعلام حول الوضع الصحي

لرئيس رابطة الكتاب السوريين المفكر صادق جلال العظم



تناقل بعض الكتاب والاعلاميين والنشطاء مؤخراً خبرا عن وفاة رئيس رابطة الكتاب السوريين المفكر صادق جلال العظم، وهو خبر مغلوط. يهم الرابطة أن تعلن أن رئيسها حيّ يرزق، ولكنه في حالة صحيّة عصيبة على إثر عملية جراحية خضع لها في مقر إقامته وعمله الحالي ببرلين.

الرابطة، إذ تتمنى لرئيسها أن يبرأ مما ألم به ويعاود نشاطه الفكري، يهمها أن تنوّه بأن مكتبها التنفيذي يدير شؤون الرابطة كالمعتاد ويتواصل مع العظم للاطمئنان عليه وإطلاعه على ما يستجد من نشاطات وأعمال، ومن بينها ما يتعلق بالنشاطات التي تشارك فيها الرابطة وأصدقاؤها العرب لتكريم المفكر الكبير وتأكيد دوره النهضوي وعلاقته العضوية بالثورة السورية التي اختار الانتماء إليها عن قناعة تامّة وجسّد قناعته هذه من خلال ترؤسه للرابطة ومحاضراته ومساهماته الفكرية العديدة.

تهيب رابطة الكتاب السوريين بأصدقاء المفكر العرب والسوريين الذين لديهم أفكار تتعلق بتكريم المفكر العظم أن يتواصلوا معها بوصفها بيته الفكري والأدبي، وذلك من باب التنسيق والتعاون في أي مشاريع فكرية وبحثية تتصل بقراءة أعمال العظم وتقديمها، بما يخدم الجهد الفكري العربي والسوري، وبما ينسجم مع تراث المفكر ومواقفه الفكرية والسياسية.

المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين