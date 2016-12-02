اضحك أيها الشاعر
عبد العزيز حاجوي
Dec 03, 2016
سآخذ الليل من يده إلى قبر المتنبي
كنت أميرا على الموصل
ألم تهج كافرا
فأصابت حماك شوارع دمشق
ستضحك كثيرا من أعياد الملوك
من خيل تأكل الفستق
كي يربح الفارس جائزة الأناقة
آه أيها الشاعر
والذي مات شاعرا
لو رأيت الشام
واليمن السعيد
وليبيا في عهد العقيد
فالحرير في رأس الخليج
يخدع صوامع بغداد
يسمل عيني المعري في رسالة الغفران
ويرى السياب شيوعيا في الكويت
إضحك أيها الشاعر
والذي مات شاعرا
فقصائد القرن القادم
فيها العيد السعيد
والملك السعيد
ونصف وطن اسمه اليمن
ونصف وطن اسمه الشام
ولا وطن اسمه فلسطين
٭ الدار البيضاء
اضحك أيها الشاعر
عبد العزيز حاجوي