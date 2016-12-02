﻿مئات المصلين يؤدون صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة نصرة للأسرى

غزة ـ «القدس العربي» : في خطوة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، تحدى مئات المصلين الأجواء الماطرة والعاصفة التي يشهدها قطاع غزة، وأدوا صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت حذر فيه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إسرائيل من مغبة استشهاد الأسيرين المضربين، أنس شديد وأحمد أبو فارة، واللذين دخلا مرحلة الخطر مع استمرار إضرابهما عن الطعام منذ 70 يوماً.

وقال البطش، في خطبة صلاة الجمعة التي شارك فيها مئات المصلين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نصرة لهؤلاء الأسرى المضربين إن «الجماهير الفلسطينية في كل مدن الضفة الغربية مطالبة بالخروج إلى الطرقات، وقطع الطرق أمام حركة المستوطنين والاشتباك معهم بالحجارة، في مسعى للضغط على الاحتلال لكي يطلق سراح الأسيرين المضربين واسترداهما أحياء».

وأضاف أن «النزول للشارع والاشتباك مع الاحتلال جرت تجربتهما خلال إضراب الأسير خضر عدنان، والأسيرة هناء الشلبي». وبين أن الأسيرين شديد وأبو فارة «يخوضان معركة الأمعاء الخاوية مع الاحتلال صامدين محتسبين، رافضين الخنوع والتراجع أمام جبروت الاحتلال وإدارة السجون»، مؤكداً أنهم بذلك «يرسلون رسالة لإسرائيل باسم الشعب الفلسطيني أنهما متمسكان بالحرية والتحرير، وأن هذا الشعب «لن يهزم وأن المقاومة لن تموت».

وأنذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، من مغبة استشهاد الأسيرين داخل سجون الاحتلال، محملاً الأخير المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيبهما، وقال إن الاحتلال «سيدفع الثمن». وكان المئات من المصلين واجهوا الظروف الجوية العاصفة والماطرة وأدوا صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نصرة للأسيرين المضربين.

وحمل المصلون الذين أدوا الصلاة بدعوة من مؤسسة «مهجة القدس للشهداء والأسرى» صورا للأسيرين، ورفعت لافتة كبيرة في المكان كتب عليها «لا للاعتقال الإداري». وأكد البطش على «أهمية دور الأمة العربية والإسلامية في نصرة القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل وأهل غزة المحاصرين». وأعرب عن أسفه، لعدم اكتراث جامعة الدول العربية بقضية الأسيرين شديد وأبو فارة، مشيراً إلى أن «كل البرلمانات العالمية كانت تطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم يأتوا على ذكر الأسرى الفلسطينيين، وها هم اليوم لم يأبهوا لما يعانيه الأسيران شديد وأبو فارة».

وكان الأسيران شديد وأبو فارة المعتقلان إدارياً منذ عدة أشهر، قررا خوض الإضراب لتحقيق مطلبهما وهو الإفراج عنهما بشكل فوري. ومؤخرا أصدر المشفى الإسرائيلي الذي حولا إليه بعد الإضراب، أن وضعهما الصحي خطير جدا.