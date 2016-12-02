﻿الاحتلال يسمح بخروج 250 فلسطينيا من غزة لأداء صلاة الجمعة في القدس

غزة ـ «القدس العربي» : سمحت إسرائيل بخروج المئات من سكان قطاع غزة، وجميعهم من كبار السن للخروج إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وذكرت هيئة الشؤون المدنية أن «250 مصليا من قطاع غزة، وجميعهم من كبار السن، توجهوا إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى».

ومن بين هؤلاء، 150 مصليا خرجوا بتنسيق من هيئة الشؤون المدنية، في حين خرج المئة الآخرون بتنسيق من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وجميع أعمار الخارجين تفوق الـ 55 عاماً، ويخرجون بتنسيق خاص يستمر لعدة ساعات، حيث غادر هؤلاء في ساعات الصباح الأولى من معبر بيت حانون «إيرز» الإسرائيلي، على أن يعودوا في ساعات العصر.

وكانت إسرائيل لجأت إلى الموافقة على خروج كبار السن للصلاة في المسجد الأقصى، بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع صيف عام 2014، ضمن إجراءات ادعت أن الهدف منها تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

لكن هذا الإجراء لم يخفف حدة الحصار، في ظل تحكم إسرائيل بحركة مرور البضائع والسلع، ومنعها مرور الكثير من هذه الأصناف للقطاع، إضافة إلى قيامها مؤخراً بسحب مئات التصاريح من التجار، وهو ما أعاق عملية خروجهم لإبرام الكثير من الصفقات لاستيراد بضائع وسلع لسكان غزة المحاصرين.