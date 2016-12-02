﻿نائب في التشريعي: اعتقال السلطة للطلبة دليل حرصها على أمن الاحتلال

رام الله ـ «القدس العربي»: أكد الشيخ أحمد الحاج، النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس المحسوب على كتلة التغيير والإصلاح، التابعة لحركة «حماس» أن «الاعتقالات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية للشباب الجامعي تدل على حرص هذه الأجهزة على أمن الاحتلال من أجل مصالحهم ومراكزهم الشخصية».

وشدد على أن «قيادة السلطة ورئاسة الوزراء يتحملون جزءاً من المسؤولية على اعتقال طلبة الجامعات». كما حمّل إدارات الجامعات المسؤولية الكبرى عن اعتقال طلبتها لدى الأجهزة الأمنية، معتبراً أن ذلك جريمة.

وأضاف: «كيف نلوم إسرائيل عندما تعتقل شبابنا ونحن نصارع حقنا منهم، وهم عدونا الواضح، طالما أن هناك من يعمل على حمايتها ويعمل لصالحها ويعتقل الشباب في سبيل أمنها». وشدد على أن «الشباب المؤمن هم خلاصة هذا الشعب وهم الخلية الحية فيه وأن الخلايا الباقية مصابة بالسرطان يأكل بعضها بعضًا»، داعيًا إياهم «للسير على خطاهم مهما كلف ذلك من ثمن».

وفي السياق واصلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي الخليل اعتقل الوقائي المدرس زايد إسماعيل العواودة،32 عاماً من قرية البرج، عبر حاجز عسكري نصبه أثناء مغادرته لمدرسته في الرماضين، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق.

في السياق ذاته تواصل أجهزة الخليل منذ عدة أيام اعتقال الأستاذ محمد التخمان من بلدة الظاهرية، وذلك عقب إرسال عدد من الاستدعاءات له، وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد المقبل. من جانبه يواصل الطالب في جامعة القدس إسماعيل حلبية إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضا لاعتقاله السياسي، فيما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر معن وراد من أبو ديس لليوم الـ8 على التوالي.

وفي نابلس، تواصل أجهـزة السلطة اعتقـال الطلبة في كلية الشريعة في جامعة النجاح عبادة جمل وضرار ظاهر وعمرو برغوثي. كما يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الطالب في جامعة خضوري كرم صلاح لليوم الرابع على التوالي. هذا ويواصل وقائي نابلس اعتقال المهندس عاصم أحمد اشتية، 26 عامًا من قرية سالم شرق نابلس، لليوم الـ5 على التوالي على ذمة المحافظ.