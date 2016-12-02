﻿أربعة فلسطينيين بينهم طفل استشهدوا برصاص الاحتلال خلال الشهر الماضي

رام الله ـ «القدس العربي»: استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفق ما أكد مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووفق التقرير، فقد صعدت سلطات الاحتلال ممارساتها ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وذلك بالعمل على إقرار تشريعات وقوانين جديدة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وشرعنة بؤر استيطانية جديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن مخططات وعطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة.

كما رفضت المحكمة العليا لدولة الاحتلال الشهر الماضي التماس المواطنين الفلسطينيين من سكان قرى النبي الياس وعزون وعزبة الطبيب ضد قرار مصادرة 104 دونمات من اراضي محافظة قلقيلية لأغراض شق شارع استيطاني. كما أعلن جيش الاحتلال اعتزامه إقامة شارع استيطاني جديد جنوب الضفة الغربية يطلق عليه شارع 60 الثاني الذي سوف يمتد بطول 16 كيلومترا ويتسبب في مصادرة حوالى 1276 دونما من أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر الى الشمال من مدينة الخليل .

كذلك، صعدت سلطات الاحتلال من استهدافها للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس حيث توعّد مسؤول إسرائيلي بهدم آلاف المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة بحجة انها غير قانونية، في حال إخلاء مستوطنين من إحدى مستوطنات الضفة الغربية، في إشارة الى مستوطنة عمونا قرب رام الله.

كما صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على ما يسمى»بقانون المؤذن» وذلك لطرح التصويت عليه في الكنيست، والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948 بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد. كما اعلن وزير المواصلات الإسرائيلي عن مخطط لربط مدينة القدس بالمستوطنات المحيطة بها بشبكة القطارات الخفيفة.

وفي السياق، هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني 66 منزلاً ومنشأة في كل من الضفة الغربية والقدس، من بينها 12 منزلاً يستخدم للسكن و8 منازل تحت الإنشاء، بالإضافة الى 46 منشأة تجارية وزراعية وصناعية وبنى تحتية.

وقد تركزت عمليات الهدم في كل من بيت حنينا والطور وواد الجوز والعيسوية وسلوان وصور باهر والنبي صموئيل والبلدة القديمة في مدينة القدس، بالإضافة إلى يطا وأم الخير في مدينة الخليل. كما طالت عمليات الهدم منطقة العوجا في اريحا وبيتا جنوب نابلس وطوباس ومنطقة الحمة في الأغوار الشمالية وبركسات ومحال تجارية على مدخل الطيبة غرب طولكرم.

وذكرت الإذاعة العبرية على موقعها الإلكتروني أن ما يسمى بالمستشار القانوني لبلدية الاحتلال في القدس «قدّم طلبا إلى محكمة الاحتلال للسماح بتطبيق فوري لأوامر صدرت بهدم مبان أقيمت بصورة مخالفة للقانون في حي بيت حنينا شمال القدس والحديث يدور عن 14 مبنى تقطنها حوالى 40 عائلة فلسطينية، وذلك في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا عدم تأجيل هدم المباني التي أقيمت خلافا للقانون في النقطة الاستيطانية «عمونا» قرب رام الله على أراض خصوصية تابعة لفلسطينيين .

في الموازاة، أحرق مستوطنو مستوطنة «بيت يتير» المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، مسكن المواطن عبد الحليم محمد ابو قبيطة، حيث هاجموا المسكن بالقنابل الحارقة ما تسبب باشتعال النار وإلحاق أضرار مادية داخل المسكن. كما أطلق مستوطنون النار على منزل أسرة الشهيد ساجي درويش في قرية بيتين شرق مدينة رام الله، ما تسبب بأضرار مادية. وتمارس عصابات المستوطنين اعتداءاتها الممنهجة بهدف ترهيب وترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومساكنهم، وشهد الشهر الماضي عدة عمليات دهس لمواطنين فلسطينيين وكذلك عمليات إلقاء حجارة على سيارات المواطنين الفلسطينيين العزل .

في غضون ذلك، أصيب وجرح نحو 100 فلسطيني بينهم 25 طفلا في الضفة الغربية والقدس، برصاص الاحتلال. كما تم اعتقال نحو 390 مواطناً بينهم عشرات الأطفال خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وصرح نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للطفل ان نحو 350 طفلاً فلسطينياً ما زالت إسرائيل تحتجزهم في سجونها، بين محكومين وموقوفين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بينهم (12) فتاة قاصرا .

إلى ذلك، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيد الفلسطينية نحو 12 مرة خلال الشهر الماضي. وتركزت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا في محافظة شمال غزة ومنطقة عرض بحر مخيم الشاطىء ما دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال الصيد.

وقامت سلطات الاحتلال أيضاً بعمليات إطلاق نار تجاه الأراضي الزراعية (6) مرات وذلك في المناطق الحدودية شرق حي الزيتون وشرق معبر نحال عوز وشرق حي التفاح، الأمر الذي يدفع المزارعين لمغادرة أراضيهم. كم توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بورة أبو سمرة الواقعة شمال بيت لاهيا في محافظة شمال غزة وباشرت بتجريف أراضٍ في الــمكان.