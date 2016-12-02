﻿جبهة الإبداع المصرية ترد على عضو البرلمان الذي اتهم نجيب محفوظ بخدش الحياء

القاهرة – «القدس العربي»: أثارت تصريحات عضو البرلمان المصري أبو المعاطي مصطفى عن نجيب محفوظ غضب كثير من الفنانين والمثقفين المصرين، حيث كان قد ظهر في برنامج في إحدى القنوات الخاصة، وقال إن أعمال الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ كانت خادشة للحياء وكان يجب محاكمته، الأمر الذي انتفض له الوسط الثقافي والفني المصري، ومنها جبهة الإبداع التي تضم عددا كبيرا من المثقفين والفنانين منهم المخرج خالد يوسف والمخرج أمير رمسيس والمنتج محمد العدل. وأصدرت الجبهة بيانا تدين فيه هذه التصريحات جاء فيه: «تلقت (جبهة الإبداع المصري) بكثير من الدهشة والانزعاج والقلق، تصريحات النائب الدمياطي (أبو المعاطي مصطفى)، والتي توالت مطالباً فيها تارة بمعاقبة الأديب المصري العالمي الراحل نجيب محفوظ، ومعاقبة صناع السينما التي نقلت أعمال محفوظ للشاشة الكبيرة تارة أخرى.

فأما سر الدهشة فيعود إلى إصرار بعض السادة نواب البرلمان المصري على البحث عن نجومية زائفة عبر ادعاءات سطحية بالدفاع عن (أخلاقيات المجتمع)، بمنطق اجتزاء النصوص على طريقة (لا تقربوا الصلاة). وهذا الأسلوب التقليدي للشهرة وما على شاكلته من أساليب يصطدم مباشرة بالأمل في صناعة وعي مصري حقيقي قادر على بناء الجمهورية الجديدة بعد ثورتين.

وأما الانزعاج فمنبعه هو، انعكاس هكذا أداءات برلمانية، على قدرة المؤسسة التشريعية والرقابية للشعب، بما يحولها عن مسار دورها الرئيس في إنتاج تشريعات وقوانين قادرة على حماية التراث المصري، والمنتج الحضاري الوطني، وإنتاج مناخ حر يدعم حرية الفكر والتعبير المؤهلة لمواجهة تحديات المصير في مواجهة تيارات عالمية تعزز الكراهية وتذوب الهوية وتكرس للجهل والدموية والعودة لعصور الظلام.

وأخيراً يعود القلق ليخيم على واقع الإبداع المصري ومستقبله، في ظل تمدد أفكار تيارات الظلام خارج أطر تنظيمات الدين السياسي لتصل إلى عموم الناس في وطننا ولتفرز نائباً برلمانياً يخلط بين رؤاه كموظف في مصلحة الضرائب يحاور مجموعة من العمال في ورش دمياط أثناء مهام عمله، وبين دوره كمشرعٍ ينبغي أن يدرك طبيعة وآليات القضايا الثقافية و الأدبية قبل أن يخوض في تقييمها فتتلبسه شخصية القاتل الذي حاول اغتيال الأديب (نجيب محفوظ) نهايات القرن الماضي.

إن جبهة الإبداع المصري إذ تؤكد استنكارها الشديد لهكذا أداءات برلمانية لا ترقى لتحديات المرحلة الراهنة، فإنها تعرب عن ضرورة مراجعة النائب المحترم وغيره من نواب البرلمان لأهل التخصص قبل أن يتحدثوا في قضايا عن جهل فيصدرون للعالم صورة للبرلمان المصري باعتباره مجلس شورى (داعش) أو (الإخوان).

كما تطالب جموع المبدعين المصريين بتحمل مسؤلياتهم التاريخية تجاه حماية الهوية المصرية بما أنتجته عبر تاريخ الوجود الإنساني قبل أن يفاجئنا برلماني خلفيته زراعية أو ضرائبية بضرورة هدم التراث الفرعوني لأنه يعبر عن شرك ويقدس أصناماً ويخلف كفراً.

وتهيب بالقيادة المصرية سرعة العمل عبر الحكومة ووزارة الثقافة بالتعاون مع صناع الرأي لإنتاج ميثاق وطني للإبداع المصري يكفل حماية التراث وحرية الإبداع وإزالة كل معوقات تحول دون تفعيل القوى الناعمة لمصر حتى يتبوأ الوطن مكانته الأصيلة على خريطة الإنسانية، وتعود (مصر المصرية) عزيزة أبية بإبداع يعبر عنها ويعبُر بها إلى المستقبل.. إنه الانتصار لمصر قبل نجيب محفوظ وبعده.