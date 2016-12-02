﻿شرطي مغربي يطلق النار على «ثمل» في مدينة طانطان

الرباط – «القدس العربي»: أطلق شرطي مغربي الرصاص الحي على «ثمل» في مدينة طانطان جنوب المغرب في وقت يتواصل فيه النقاش حول «حق» الشرطة في استخدام الرصاص الحي في ملاحقة الخارجين عن القانون.

وقالت مصادر أمنية إن مفتش شرطة يعمل في مدينة طانطان، اضطر مساء الخميس، لإطلاق أربع رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، حاول تعريض عناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، وتحريض كلب حراسة لمهاجمتهم.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إنه، حسب المعلومات الأولية، نشب عراك عنيف بين سائق سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة بسبب خلاف حول حادثة سير بأضرار مادية، وهو ما استدعى تدخل عناصر المداومة وفرق الدراجيين للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، غير أن سائق السيارة الرباعية الدفع، الذي كان تحت تأثير الكحول، رفض الامتثال وأشهر سكينا في مواجهة عناصر الأمن، كما حرض عليهم كلب حراسة، وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى إطلاق أربع رصاصات تحذيرية في الهواء.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في محاولة القتل العمد والاحتجاز والسرقة، تمكن من التحصن داخل منزل عائلته قبل أن يلوذ بالفرار على متن سيارة أخرى.

وعرفت وسائط التواصل الاجتماعي نقاشا حول أحقية الشرطة في استخدام السلاح في مواجهة مخالفين للقانون في الشارع العام قبل أيام. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تواتر هذه الحالات المؤدية إلى مقتل مواطنين اثنين في بني ملال وسلا، «انتهاك سافر للحق في الحياة».

واعتبرت الجمعية في بلاغ بمناسبة اقتراب الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة «ينبغي أن يكون في الحالات القصوى، وأن يروم إعاقة وشل الحركة لغرض الإيقاف فقط؛ على أن يكون التدخل من طرف فرق خاصة مدربة على مثل هذه الحالات».