﻿الأجهزة الأمنية المغربية تفكك خلية لمؤيدين لتنظيم «الدولة الإسلامية» تنشط في مدينتي فاس وطنجة

الرباط – «القدس العربي»: فككت الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب، الخميس، خلية تتكون من مؤيدين لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) كانت تنشط في مدينتي فاس وطنجة.

وقال بلاع لوزارة الدخلية المغربية أمس الجمعة أرسل إلى «القدس العربي» إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، تمكن الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثمانية متطرفين مناصرين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، ينشطون بمدينتي فاس وطنجة.

وأفاد البلاغ بأن من بين عناصر هذه الخلية معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب كانا ينشطان في إطار الشبكة الإرهابية التي كان يقودها سنة 2003 مواطن فرنسي والتي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المغرب.

وأضاف أن هذه العملية، التي تندرج في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بهذا التنظيم، أسفرت عن حجز بندقية صيد غير مرخصة وكمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء، وكذا مخطوطات تحث على الجهاد وأخرى تحتوي على تركيبات كيميائية مشبوهة.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغها إن التحريات الأولية تؤكد أن أفراد هذه الخلية تربطهم علاقات وطيدة بعناصر ميدانية في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، في إطار تنسيق عمليات تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للجهاد في صفوف هذا التنظيم المتشدد، مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم بهذه البؤرة.

واضاف أن معالجة مختلف الخلايا الإرهابية المرتبطة بالساحة السورية العراقية كشفت أن استقطاب وإرسال العناصر المتطرفة إلى هذه المنطقة المتوترة يندرج في إطار الاستفادة من مختلف الدورات العسكرية بمعاقل «داعش» في أفق العودة إلى المملكة بهدف تنفيذ أجندته الإرهابية.